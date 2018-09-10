Более 140 мировых звезд призывают к бойкоту Евровидения-2019 в Израиле

Проведение конкурса "Евровидение-2019" постоянно оказывается под угрозой.

Не так давно стало известно, что Турция продолжает бойкотировать конкурс "Евровидение". А уже на днях более 140 деятелей культуры, также призвали бойкотировать песенный конкурс, который в 2019 должен состояться в Израиле.

Заявление, которое поддержали такие известные деятели культуры как основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, британский композитор Брайан Ино, норвежская певица Мари Бойне и много других известных личностей опубликовала газета The Guardian.

В тексте заявления говорится, что Израиль нарушает права человека в Палестине. Они напомнили, что во время обострения ситуации в Газе израильские военные убили 62 безоружных палестинца, включая шестерых детей, пишет ТСН.

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"Евровидение-2019" следует бойкотировать, если его примет Израиль, пока он продолжает свою страшную продолжающуюся десятилетиями политику в отношении нарушения прав человека в Палестине", - говорится в заявлении.

Кроме Уотерса и Ино, до требования о бойкоте присоединились датский режиссер Нильс Вест, несколько бывших участников конкурса и победитель "Евровидения" 1994 года ирландский певец Чарльз Макгеттиган. Напомним, проведение конкурса "Евровидение-2019" постоянно оказывается под угрозой.