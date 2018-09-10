Пугачева в "черном" образе удивила поведением на выборах в Москве (фото, видео)

Алла Пугачева остановилась на лестнице, чтобы попеть и поплясать с артистами.

Одна из самых известных супружеских пар России – Алла Пугачева и Максим Галкин появилась на избирательном участке в Новых Черемушках в Москве, чтобы проголосовать на выборах мэра. Певицу и юмориста встретили игрой на гармони и танцевальным номером.

Читайте такжеАлла Пугачева объявилась после "исчезновения" и ужаснула фанов: постарела и располнела (фото)

Чета отправилась голосовать около полудня. Первым проголосовал Галкин. После мужа отметку в бюллетене поставила и сама Примадонна. Знаменитости воздержались от каких-либо комментариев своего выбора, передают Dni.ru.

Однако, по их словам, сидеть дома сложа руки в такой день точно не стоит. "От каждого из нас зависит будущее!", – резюмировали звездные супруги.

"Стройняшка", "Просто хороша", "Красавица", - пишут в комментариях под фото с Пугачевой.

Ранее певец и композитор Игорь Николаев показал новые фотографии с Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле в Instagram. Подписчики обратили внимание на то, как свежо выглядят исполнительницы для своих лет.