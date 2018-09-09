Усы, пельмени и смерть: Киркоров и Басков шокировали новым совместным клипом на песню "Ибица" (видео)

Новая работа Киркорова и Баскова набирает популярность в Сети.

Клип российских исполнителей Филиппа Киркорова и Николая Баскова Ibiza, опубликованный на видеохостинге YouTube, набрал 1 миллион просмотров за сутки.

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В клипе принимают участие в том числе юморист Гарик Харламов, телеведущий Андрей Малахов и лидер группы Ленинград Сергей Шнуров.

Ранее УНИАН сообщал, что российский певец Филипп Киркоров выпустил клип на песню "Цвет настроения синий", в котором снялись известные артисты. Ольга Бузова предстала в образе злой кассирши магазина, Николай Басков и Григорий Лепс — в образе бомжей, Тимати — многодетного отца-кавказца.

Кроме того, в видео рэпер Вячеслав Мошнов, более известный как Гнойный, Слава КПСС, играет мальчика-мажора из модного клуба, автор блога "Дневник хача" Амиран Сардаров — разносчика пиццы. Также в клипе засветились продюсер Яна Рудковская с сыном и Иван Ургант.