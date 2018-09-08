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Валерию Леонтьеву стало плохо на "Новой волне": из-за болезни отменены его выступления

13:55, 08 сентября 2018
Мир
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Исполнитель надеется выздороветь до гала-концерта / фото Валерий Леонтьев, Instagram

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Об этом исполнитель сообщил на своей странице в Instagram.

«Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на “Новой волне”. Врачи диагностировали пневмонию и категорически запретили мне выходить на сцену.  Я не хочу, чтобы моя болезнь обрастала домыслами и слухами, поэтому открыто говорю вам об этом. Надеюсь, до концерта закрытия я встану на ноги», – написал певец.

Дорогие друзья! Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на “Новой волне”. Врачи диагностировали пневмонию и категорически запретили мне выходить на сцену. Я не хочу, чтобы моя болезнь обрастала домыслами и слухами, поэтому открыто говорю вам об этом. Надеюсь, до концерта закрытия я встану на ноги. ) #валерийлеонтьев #леонтьев #новаяволна #leontiev #valeryleontiev

Допис, поширений Валерий Леонтьев (@valera_leontiev)

Как сообщал УНИАН, ранее, в начале лета 69-летний Валерий Леонтьев был вынужден отменить свой концерт в российской Туле из-за болезни. 

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Теги: #Новая волна#Валерий Леонтьев