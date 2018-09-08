Валерию Леонтьеву стало плохо на "Новой волне": из-за болезни отменены его выступления

Врачи диагностировали у певца пневмонию и категорически запретили ему выходить на сцену.

Российский певец Валерий Леонтьев отказался от участия в концертах «Новой волны» в городе Сочи из-за пневмонии.

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Об этом исполнитель сообщил на своей странице в Instagram.

«Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на “Новой волне”. Врачи диагностировали пневмонию и категорически запретили мне выходить на сцену. Я не хочу, чтобы моя болезнь обрастала домыслами и слухами, поэтому открыто говорю вам об этом. Надеюсь, до концерта закрытия я встану на ноги», – написал певец.

Как сообщал УНИАН, ранее, в начале лета 69-летний Валерий Леонтьев был вынужден отменить свой концерт в российской Туле из-за болезни.