Вокалистка Cranberries случайно утонула, когда была пьяна

Правоохранители пришли к выводу, что смерть рок-звезды была случайной.

Лидер ирландской рок-группы Cranberries Долорес О'Риордан утонула в ванной из-за злоупотребления алкоголем. К такому выводу пришли следователи Великобритании, исследовавшие обстоятельства смерти рок-звезды.

Как пишет The Guardian, сегодня ирландской певице исполнилось бы 47 лет, если бы не внезапная смерть в январе. Следователи установили, что она была сильно пьяна перед тем, как ее нашли мертвой в 2005 номере отеля Hilton в Лондоне. В ее крови было 330 мг спирта на 100 мл крови. Это в четыре раза выше нормы, при которой людям в Великобритании можно садиться за руль.

В 2017 году О'Риордан отменила тур с восстановленным составом Cranberries из-за проблем со спиной. Перед смертью она приехала в Лондон для записи в студии. Когда горничная отеля нашла тело, мертвая певица лежала погруженная в воду лицом ко дну.

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Доказательства, которые обнаружили следователи, указывают на то, что О'Риордан сильно курила, пила много алкоголя и при этом принимала лекарства, которые обычно продают по рецепту врача. В частности, она принимала снотворное лоразепам. В комнате также были обнаружены пустые бутылки из-под шампанского и алкоголя из мини-бара.

Посмертное заключение врача утверждает, что ирландская певица утонула в ванной из-за алкогольной интоксикации. В полиции сказали, что смерть певицы не вызвала подозрений. Ведь не было никаких признаков умысла.

Психиатр О'Риордан Роберт Хиршфилд сказал, что после разговора с ней в прошлои декабре он пришел к выводу, что певица не злоупотребляла алкоголем и не страдала от навязчивых мыслей о самоубийстве. Поэтому коронер доктор Ширли Рэдклифф постановила: «Нет никаких доказательств, которые указывали бы на то, что это что-то другое, кроме как случайность. Это был несчастный случай».

Хотя правоохранители Британии установили, что у певицы были проблемы с психикой. Она страдала от биполярного расстройства. В сентябре прошлого года она сильно напилась, приняла лоразепам и написала предсмертную записку.