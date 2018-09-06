Burberry больше не будет сжигать непроданный товар и откажется от натурального меха

Отныне компания намерена находить новое применение для всех непроданных товаров, а почитатели марки больше не увидят в ее коллекциях натуральных мехов.

Британский производитель одежды, аксессуаров и парфюмерии класса «люкс» Burberry не будет больше сжигать непроданные товары, а также откажется от использования натурального меха.

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За последний год Burberry уничтожила таким способом товары более чем на 28 млн фунтов стерлингов, а за последние пять лет - на 90 млн фунтов стерлингов, передает Reuters.

Это довольно распространенная практика среди производителей товаров класса «люкс», чтобы избежать перепродажи непроданного товара по сниженным ценам. Однако отныне компания намерена находить новое применение для всех непроданных товаров, как раньше это делалось для части вещей: жертвовать нуждающимся, перерабатывать.

Комментируя решение компании, ее глава Марко Гобетти отметил: «Современная роскошь предполагает социальную и экологическую ответственность. Для нас это положение очень важно, и оно является ключом к нашему успеху в долгосрочной перспективе». Такой подход, по его словам, коснется и других направлений деятельности компании. Так, в готовящихся к выпуску коллекциях, в частности в дебютной коллекции нового креативного директора Риккардо Тиши, вообще не будет натурального меха.