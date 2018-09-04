"Мою прекрасную няню" ограбили в Москве

Грабители забрали сумку, в которой были два драгоценных браслета, серьги и кольцо из белого золота с бриллиантами, а также 20 тысяч рублей.

Российскую актрису, звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк обокрали вооруженные грабители.

Так, злоумышленники ворвались ночью в особняк актрисы и ее мужа в Москве. Супруг Заворотнюк Петр Чернышев подрался с одним из них, однако воры успели вырваться и сбежать до приезда полиции. С собой они забрали сумку Анастасии, в которой были деньги и драгоценности, пишет "СтарХит".

Сообщается, что сумка, которую забрали грабители, стояла на подоконнике. Как оказалось, артистка оставила в ней два браслета, серьги и кольцо из белого золота с бриллиантами, а также 20 тысяч рублей. По предварительным данным сумма нанесенного материального ущерба составляет более миллиона рублей.

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"Это правда. Вооруженное нападение произошло ночью. Петр действительно подрался с одним из налетчиков в попытке остановить его. Полицейские после инцидента провели в их доме весь день. Собака взяла след, на данный момент идет расследование", - рассказала представительница артистки.

Отметим, что Лишь недавно Анастасия Заворотнюк рассчиталась с миллионными долгами, который брала как раз на строительство загородного дома, из которого похитили вещи. Она начинала строительство еще шесть лет назад, когда не было никаких предпосылок для кризиса. К сожалению для актрисы, она взяла ипотеку банку в валюте. Из-за резкого скачка курса доллара сумма долга выросла почти в два раза.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе ограбили популярную украинскую группу, были похищены все музыкальные инструменты.