20-летнюю модель нашли мертвой на роскошной яхте миллиардера (фото)

За 2 недели до смерти девушка опубликовала загадочное сообщение, в котором написала: «В моей голове сегодня полный бардак», добавив к подписи эмодзи вулкана, торнадо и иглой с кровью, капающей с нее.

20-летняя модель из Австралии и звезда Instagram Шинейд Макнамара была найдена мёртвой на роскошной яхте мексиканского миллиардера у берегов Греции.

Об этом сообщает таблоид The Sun.

Как сообщается, девушка работала на судне в течение четырёх месяцев, однако не уточняется, чем именно она занималась.

Интересно, что за 2 недели до смерти девушка опубликовала загадочное сообщение, в котором написала: «В моей голове сегодня полный бардак», добавив к подписи эмодзи вулкана, торнадо и иглой с кровью, капающей с нее.

При каких обстоятельствах было найдено тело модели, также не сообщается. Однако пока яхта не может покинуть порт, так как полиция ведёт расследование.

По данным The Sun, судно принадлежит бизнесмену из Мексики, а сам он покинул яхту за три дня до обнаружения тела австралийки.

Как сообщал УНИАН, в США на секс-вечеринке у доктора умерла 18-летняя модель из России.