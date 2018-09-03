Самый популярный российский композитор похудел на 70 кг

Фадеев посетовал, что как только занялся своей фигурой, пришла мода на бодипозитив.

Известный российский композитор и продюсер Максим Фадеев сбросил около 70 килограммов лишнего веса. Ему это удалось благодаря особой диете.

Он сам составил программу своего рациона. Свой секрет он обещал раскрыть после того, как добьется поставленной цели, передает 7days.

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Пока Фадеев предпринимал отчаянные попытки постройнеть, появилось модное течение — "бодипозитив". Активисты этого движения агитируют всех принимать своё тело таким, какое оно есть. Недавно в поддержку этой идеологии на обложке известного глянцевого издания появилась модель Тесс Холлидей, известная своими пышными формами.

Увидев фотографию с американской красоткой, Фадеев немного расстроился: "Стоило мне сбросить 70 кг, как пришла мода на бодипозитив. Что думаете об этом? И где вообще грань этой тенденции?".

К слову, Фадеев пока что не продемонстрировал публике свой внешний вид после похудения. Но разница была заметна еще весной. Измениться Максим решил не из эстетических соображений, а ради своего здоровья. "У меня был очень большой вес, стало невозможно с этим жить", — рассказывал Фадеев.

Ранее сообщалось, что известный российский композитор Игорь Крутой похудел на 15 килограм из-за диабета. В 2017 году Крутой перенес операцию и курс реабилитации в Америке.