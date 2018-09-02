Пугачева впервые отреагировала на смерть Кобзона

Заметим, много лет назад звезды российской эстрады серьезно поссорились.

"Примадонна" российской и советской эстрады Алла Пугачева впервые прокомментировала смерть певца и депутата Госдумы России Иосифа Кобзона.

Соответствующую запись, посвященную Кобзону, певица сделала в своем Instagram.

"В моем сердце ты останешься таким. Прощай", – написала Пугачева и показала фото молодого Кобзона.

Кроме того, сегодня, 2 сентября, российская артистка вместе с мужем и детьми вернулась из Юрмалы, где их семья провела часть лета. Пугачева очень спешила вернуться обратно в Москву, чтобы успеть на похороны Кобзона.

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Заметим, много лет назад звезды российской эстрады серьезно поссорились. Произошло это после выхода автобиографической книги Кобзона, где он назвал Пугачеву "глупой бабой" и "высокомерной звездой". После этого оскорбленная артистка жестоко отомстила депутату Госдумы. Она стала хозяйкой фестиваля "Песня года" и вычеркнула фамилию Кобзона из списка участников концерта, хотя он принимал в них участие в течение 24 лет.

В то же время, за несколько лет до смерти Кобзона, его отношения с Примадонной, по рассказам друзей, заметно потеплели.

Напомним, 30 августа на 81 году жизни скончался Иосиф Кобзон – советский и российский певец и депутат Госдумы. Артист поддерживал аннексию Крыма и российскую агрессию на Донбассе. Последние 14 лет он боролся с онкологическим заболеванием. Похоронят Кобзона 2 сентября на Востряковском кладбище в Москве рядом с матерью.