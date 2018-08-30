60-летняя Мадонна показала свои прелести в очень пикантном фото
12:00, 30 августа 2018Мир
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Звезда сделала селфи в зеркале и показала свою фигуру.
REUTERS
Мадонна поразила подписчиков, выставив фото, на которой она позирует лишь в нижнем белье. Звезда сделала селфі в зеркале и показала свою фигуру. Стоит отметить, что в свои 60 лет она выглядит прекрасно.
Однако на фото заметно интимное место скандальной Мадонны, пишет lux.fm.
Так, оно просто просвечивается через белье и бросается прямо в глаза.
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