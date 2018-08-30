60-летняя Мадонна показала свои прелести в очень пикантном фото

Звезда сделала селфи в зеркале и показала свою фигуру.

Мадонна поразила подписчиков, выставив фото, на которой она позирует лишь в нижнем белье. Звезда сделала селфі в зеркале и показала свою фигуру. Стоит отметить, что в свои 60 лет она выглядит прекрасно.

Однако на фото заметно интимное место скандальной Мадонны, пишет lux.fm.

Так, оно просто просвечивается через белье и бросается прямо в глаза.