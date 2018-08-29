Пятилетняя девочка стала звездой сети из-за аномальной шевелюры (фото, видео)

В Instagram Мии всего 12 постов, при этом количество подписчиков уже почти перевалило за 50 тысяч.

Пятилетняя Миа Афлало, несмотря на свой юный возраст, уже стала звездой Instagram. Причина тому - аномально пышная шевелюра девочки.

В Instagram Мии всего 12 постов, при этом количество подписчиков уже почти перевалило за 50 тысяч.

Публикация от Mia Aflalo Shunem (@miaaflalo) 10 Дек 2017 в 7:33 PST

Завораживающий внешний вид малышки дополняется ее большими зелеными глазами и веселой улыбкой, которые помогают ей завоевать поклонников со всего мира.

Миа в свои пять лет уже ведет себя, как настоящая модель и даже успела засветится на сайте британского Vogue, сообщает Daily Mail.

Публикация от Mia Aflalo Shunem (@miaaflalo) 22 Мар 2018 в 12:32 PDT

По словам топ-стилиста Саги Дахари, занимающегося прической восходящей звезды, с Мией очень легко работать, она не жалуется и не спорит, предпочитая «терпеливо ждать и улыбаться всем».

Как сообщал УНИАН, прическа американского президента Дональда Трампа оказалась в центре внимания в соцсетях.