Одноглазая медсестра из "Убить Билла" впервые вышла замуж (фото)

Голливудская актриса Дэрил Ханна, известная многим по игре в культовой ленте Квентина Тарантино "Убить Билла", распрощалась с холостяцкой жизнью.

Как сообщают иностранные СМИ, 57-летняя артистка впервые вышла замуж. Избранником Дэрил стал легендарный канадский рок-музыкант, 72-летний Нил Янг, пишет ТСН.

Поводом для обсуждения свадьбы влюбленных стала фотография, которой Ханна поделилась в фотоблоге несколько дней назад. На ней изображена сова. Пост сопровождает комментарий: "Кто-то присматривает за нами. Любовь и только любовь".

Под этим фото поклонники актрисы оставили комментарии, в которых поздравили новоиспеченных молодоженов со свадьбой. "Поздравления вам обоим. Пусть ваша любовь будет вечной", - пишут поклонники.

По данным издания People, Ханна и Янг обменялись обетами в минувшие выходные. У влюбленных было две церемонии – одна на борту яхты Нила Янга, неподалеку от западного побережья США, вторая - в Калифорнии.

Заметим, что для Дэрил это будет первый брак, в то время как для ее возлюбленного – третий. Пара начала встречаться в 2014 году.