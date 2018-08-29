Кардашьян вышла в свет в прозрачном платье (фото)
10:45, 29 августа 2018Мир
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Кортни с подругами решили устроить ужин. Для него девушка выбрала прозрачное фиолетовое платье с неоновыми оранжевыми вставками и серебристые босоножки на высоких каблуках.
Кортни Кардашьян вышла в свет / Инстаграм
Кортни Кардашьян сейчас отдыхает с подругами в Мексике, где, видимо, решила отвлечься от расставания с Юнес Бенджимой.
Манекенщик, по слухам, изменил ей с моделью. И каждый выход телезвезды горячее за другой.
Кортни с подругами решили устроить ужин. Для него девушка выбрала прозрачное фиолетовое платье с неоновыми оранжевыми вставками и серебристые босоножки на высоких каблуках.
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