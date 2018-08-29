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Кардашьян вышла в свет в прозрачном платье (фото)

10:45, 29 августа 2018
Мир
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Кортни Кардашьян вышла в свет / Инстаграм

Манекенщик, по слухам, изменил ей с моделью. И каждый выход телезвезды горячее за другой.

Кортни с подругами решили устроить ужин. Для него девушка выбрала прозрачное фиолетовое платье с неоновыми оранжевыми вставками и серебристые босоножки на высоких каблуках.

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Теги: #Кардашьян