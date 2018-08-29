Кардашьян вышла в свет в прозрачном платье (фото)

Кортни с подругами решили устроить ужин. Для него девушка выбрала прозрачное фиолетовое платье с неоновыми оранжевыми вставками и серебристые босоножки на высоких каблуках.

Кортни Кардашьян сейчас отдыхает с подругами в Мексике, где, видимо, решила отвлечься от расставания с Юнес Бенджимой.

Манекенщик, по слухам, изменил ей с моделью. И каждый выход телезвезды горячее за другой.

Кортни с подругами решили устроить ужин. Для него девушка выбрала прозрачное фиолетовое платье с неоновыми оранжевыми вставками и серебристые босоножки на высоких каблуках.