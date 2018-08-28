Журналисты узнали, почему людей с разным цветом глаз в Голливуде больше всего (видео)

Психолог Татьяна Ларина говорит, что если у человека разные глаза, он уже привлекает к себе внимание за счет того что один глаз голубой, а другой карий.

О людях с разным цветом глаз говорят, что у них две души. Ранее считалось, что люди с глазами разного цвета – это дети дьявола. Сегодня мы уже знаем, что это обычная гетерохромия.

Мила Кунис и Дэвид Боуи еще несколько веков назад могли бы оказаться на костре для ведьм.

Журналисты пытались узнать, почему людей с такой особенностью так много в Голливуде. Такая особенность добавляет людям загадочности - их взгляд привлекает к себе внимание.

Психолог Татьяна Ларина говорит, что если у человека разные глаза, он уже привлекает к себе внимание за счет того, что один глаз голубой, а другой карий. Ряд актеров привлекает к себе внимание с помощью такой особенности.