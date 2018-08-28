Экс-агент ЦРУ признался в убийстве Боба Марли - СМИ

Агент заявил, что внутри кеда, который был подарен Бобу Марли, находилась игла с препаратом, вызывающим рак.

Экс-агент Билл Оксли рассказал на смертном одре, что работал агентом ЦРУ и причастен к смерти знаменитого регги-исполнителя Боба Марли.

Об этом сообщил портал The Daily Star.

По словам 79-летнего Оксли, он представился Бобу Марли корреспондентом The New York Times, который хотел взять у него интервью. А затем вручил небольшой подарок.

Я вручил ему пару знаменитых кед фирмы Converse, которые должны были прийтись ему по размеру. Когда он попытался примерить обувь на правую ногу, он закричал: „Оууучч!“. Это был укол… В тот момент я понял, что он не жилец», — цитирует слова Оксли издание.

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Оксли заявил, что внутри кеда была игла с препаратом, вызывающим рак. По словам мужчины, в те годы по всем штатам прошла волна загадочных смертей так называемых контркультурных деятелей: "Нужна была жертва".

Всего с 1974 по 1985 год американское правительство якобы организовало убийство еще 17 человек по идеологическим мотивам. Оксли также рассказал, что и после укола поддерживал связь с Бобом Марли, давая ему советы по лечению рака.

Боб Марли скончался от онкологии в возрасте 36 лет в 1981 году. В 2014-м исследователи, проанализировав останки исполнителя, пришли к выводу, что он страдал от редкой формы рака, которая прогрессирует не под воздействием солнца, а вследствие других причин.

Версии об убийстве Боба Марли высказывались и ранее. С 1976 года певца, поддерживаемого миллионами поклонников, пытались переманить различные политические партии, в том числе Лейбористская партия Ямайки, курируемая США. Однако до конца жизни музыкант оставался далеким от политики.