цей матеріал доступний українською

Звезда 90-х призналась, что лечится от секс-зависимости

11:55, 28 августа 2018
Мир
2690 0
Бел Би лечится от алкоголизма и секс-зависимости / East News

Так, 43-летняя певица обратилась к британской клиники.

Звезда призналась, что решила избавиться от алкоголизма и секс-зависимости, сообщает ТСН.

Мел Би после скандального развода с продюсером Стивеном Белафонте в течение шести месяцев находилась в депрессии, которая повлияла на нынешнее состояние певицы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #алкоголизм