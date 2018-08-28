Звезда 90-х призналась, что лечится от секс-зависимости
11:55, 28 августа 2018Мир
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Мел Би после скандального развода с продюсером Стивеном Белафонте в течение шести месяцев находилась в депрессии, которая повлияла на нынешнее состояние певицы.
Бел Би лечится от алкоголизма и секс-зависимости / East News
Экс-участница популярной группы Spice Girls Мел Би, которая недавно сделала подтяжку лица, сейчас решила заняться и своим здоровьем.
Так, 43-летняя певица обратилась к британской клиники.
Звезда призналась, что решила избавиться от алкоголизма и секс-зависимости, сообщает ТСН.
Мел Би после скандального развода с продюсером Стивеном Белафонте в течение шести месяцев находилась в депрессии, которая повлияла на нынешнее состояние певицы.
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