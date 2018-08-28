Звезда 90-х призналась, что лечится от секс-зависимости

Мел Би после скандального развода с продюсером Стивеном Белафонте в течение шести месяцев находилась в депрессии, которая повлияла на нынешнее состояние певицы.

Экс-участница популярной группы Spice Girls Мел Би, которая недавно сделала подтяжку лица, сейчас решила заняться и своим здоровьем. Так, 43-летняя певица обратилась к британской клиники. Звезда призналась, что решила избавиться от алкоголизма и секс-зависимости, сообщает ТСН. Мел Би после скандального развода с продюсером Стивеном Белафонте в течение шести месяцев находилась в депрессии, которая повлияла на нынешнее состояние певицы.

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