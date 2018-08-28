Ким Кардашян имплантировала себе под кожу фантастическое светящееся ожерелье
Звезда реалити-шоу Ким Кардашян имплантировала себе под кожу светящееся ожерелье. Это часть эксперимента "A. Human" с модификациями тела, который стартует в Нью-Йорке с 5 сентября. Этот проект запустил бизнесмен и друг Кардашян Саймон Хак.
Ким Кардашян никогда не проходит незамеченным, будь то ваш взгляд или по какой-либо воспалительных заявление. Но на этот раз, Ким использовал что-то очень необычное, даже для нее! В понедельник, 27 светская разместил на своих Stories несколько видео, показывая свой новый ошейник. Однако, то, что привлекло внимание, это ожерелье, кажется, были имплантированы под кожу. И больше! Он мигает в соответствии с сердцебиение Ким. Аксессуар носит временный характер, и является частью художественного опыта, называется A. Human, основанная Саймон Гек. То, что вы нашли новый аксессуар, Ким? (📷:@ahuman)⠀ .⠀ .⠀ .⠀ #kimkardashian #ahuman
Фантастическое ожерелье не просто украшает шею Кардашян. Оно светится в такт с ее сердцебиением.
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