Ким Кардашян имплантировала себе под кожу фантастическое светящееся ожерелье

Ким Кардашян никогда не проходит незамеченным, будь то ваш взгляд или по какой-либо воспалительных заявление. Но на этот раз, Ким использовал что-то очень необычное, даже для нее! В понедельник, 27 светская разместил на своих Stories несколько видео, показывая свой новый ошейник. Однако, то, что привлекло внимание, это ожерелье, кажется, были имплантированы под кожу. И больше! Он мигает в соответствии с сердцебиение Ким. Аксессуар носит временный характер, и является частью художественного опыта, называется A. Human, основанная Саймон Гек. То, что вы нашли новый аксессуар, Ким? (📷:@ahuman)⠀ .⠀ .⠀ .⠀ #kimkardashian #ahuman

