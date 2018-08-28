Ким Кардашян имплантировала себе под кожу фантастическое светящееся ожерелье

Украшение светится в такт с сердцебиением Кардашян.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашян имплантировала себе под кожу светящееся ожерелье. Это часть эксперимента "A. Human" с модификациями тела, который стартует в Нью-Йорке с 5 сентября. Этот проект запустил бизнесмен и друг Кардашян Саймон Хак.

Фантастическое ожерелье не просто украшает шею Кардашян. Оно светится в такт с ее сердцебиением.

Читайте такжеВ США кроссовки мужа Кардашьян довели до тюрьмы члена русской мафии (фото)Как сообщал УНИАН, ранее Кардашян показала свои сексуальные формы на скалах.