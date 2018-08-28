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Ким Кардашян имплантировала себе под кожу фантастическое светящееся ожерелье

11:56, 28 августа 2018
Мир
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С фантастическим ожерельем Кардашян похожа на представительницу внеземной цивилизации / Кадр из видео instagram.com/portalestrelando

Звезда реалити-шоу Ким Кардашян имплантировала себе под кожу светящееся ожерелье. Это часть эксперимента "A. Human" с модификациями тела, который стартует в Нью-Йорке с 5 сентября. Этот проект запустил бизнесмен и друг Кардашян Саймон Хак.

Фантастическое ожерелье не просто украшает шею Кардашян. Оно светится в такт с ее сердцебиением.

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Теги: #Ким Кардашьян