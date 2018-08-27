В сети показали первые кадры 8 сезона сериала "Игра престолов" (видео)

Так, в ролик включили кадр, где Санса Старк обнимает Джона Сноу, а значит, скорее всего, герой вернется в Винтерфелл.

Телеканал HBO опубликовал промо-ролик предстоящих премьер 2019 года. В видео вошли и кадры из финального, восьмого сезона культового сериала Игра престолов.

Помимо нескольких кадров из предыдущего, седьмого сезона Игры престолов, в ролике можно увидеть моменты новых, заключительных эпизодов саги.

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Так, в ролик включили кадр, где Санса Старк обнимает Джона Сноу, а значит, скорее всего, герой вернется в Винтерфелл.

Кроме Игры престолов, в новом проморолике HBO также представлены новые сезоны сериалов Острые предметы, Большая маленькая ложь, Настоящий детектив, Барбершоп, Кемпинг и других.

Ожидается, что восьмой сезон Игры престолов выйдет на экраны в первой половине 2019 года.