Кардашьян показала свои сексуальные формы на скалах (фото)
11:49, 27 августа 2018Мир
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На звезде купальник сиреневого цвета от бренда Kai Lani стоимостью 157 фунтов. Ее фигура в этом купальнике выглядит очень сексуальной.
Кардашьян посветила сексуальными формами / Instagram
Кортни Кардашьян отдыхает в Лос-Кабосе, Мексика, и делится с подписчиками новыми эффектными снимками, на которых запечатлена в купальнике.
На звезде купальник сиреневого цвета от бренда Kai Lani стоимостью 157 фунтов. Ее фигура в этом купальнике выглядит очень сексуальной.
Кортни продемонстрировала, как позирует на скалах на фоне моря, а также стоя под душем.
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