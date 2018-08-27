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Кардашьян показала свои сексуальные формы на скалах (фото)

11:49, 27 августа 2018
Мир
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Кардашьян посветила сексуальными формами / Instagram

Кортни Кардашьян отдыхает в Лос-Кабосе, Мексика, и делится с подписчиками новыми эффектными снимками, на которых запечатлена в купальнике.

На звезде купальник сиреневого цвета от бренда Kai Lani стоимостью 157 фунтов. Ее фигура в этом купальнике выглядит очень сексуальной.

Кортни продемонстрировала, как позирует на скалах на фоне моря, а также стоя под душем. 

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Теги: #Кардашьян