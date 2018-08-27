Кардашьян показала свои сексуальные формы на скалах (фото)

Кортни Кардашьян отдыхает в Лос-Кабосе, Мексика, и делится с подписчиками новыми эффектными снимками, на которых запечатлена в купальнике.

На звезде купальник сиреневого цвета от бренда Kai Lani стоимостью 157 фунтов. Ее фигура в этом купальнике выглядит очень сексуальной.

Кортни продемонстрировала, как позирует на скалах на фоне моря, а также стоя под душем.