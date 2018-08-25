Трамп отложил визит госсекретаря Помпео в КНДР

Трамп считает, что Китай перестал способствовать решению вопроса КНДР из-за ужесточения позиции США в вопросах двусторонней торговли.

Дональд Трамп попросил госсекретаря Майка Помпео не ездить в ближайшее время в КНДР.

Об этом президент США написал на странице в Twitter.

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"Я попросил государственного секретаря Майка Помпео не ехать в Северную Корею, поскольку я чувствую, что мы не делаем достаточных успехов в отношении денуклеаризации Корейского полуострова", - сказано в сообщении.

Также президент США считает, что Китай перестал способствовать решению этого вопроса из-за ужесточения позиции США в вопросах двусторонней торговли.

"Помпео с нетерпением ждет поездки в Северную Корею в ближайшее время, скорее всего после того, как наши торговые отношения с Китаем будут урегулированы", - отметил Трамп.

"А пока я хочу передать горячий привет председателю Киму и заверить его в моем почтении. С нетерпением жду скорой новой встречи с ним", - добавил глава американского государства.

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2018

...Secretary Pompeo looks forward to going to North Korea in the near future, most likely after our Trading relationship with China is resolved. In the meantime I would like to send my warmest regards and respect to Chairman Kim. I look forward to seeing him soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2018

Ранее УНИАН сообщал, что Государственный секретарь США Майк Помпео назначил специальным представителем США по делам Северной Кореи вице-президента американской корпорации Ford Motor Company Стивена Бегана.

Справка УНИАН. 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории американо-северокорейских отношений встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Ее основная тема - ядерное разоружение КНДР и уменьшение напряженности в отношениях между государствами. Саммит проходил в пятизвездочном отеле Capella на курортном острове Сентоза.

По его итогам подписано совместное заявление, в соответствии с которым США обязуются предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на полную денуклеаризации Корейского полуострова. При этом Трамп отметил, что снятие санкций против КНДР следует ожидать только после того, как денуклеаризация Корейского полуострова будет завершена. Также он заверил, что Северная Корея намерена уничтожить основной полигон по испытанию ракетных двигателей.