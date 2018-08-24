Путин назначил послом РФ в Беларуси Бабича, которому Украина в 2016 году отказала в агремане

Также Михаил Бабич будет спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Республики Беларусь Михаила Бабича, которому Украина в 2016 году отказала в агремане.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, согласно указу Путина, кроме того, что Бабич будет занимать должность посла в Беларуси, он будет спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с этой страной.

На встрече с Бабичем Путин заявил, что Республика Беларусь является «главным союзником, партнёром» РФ.

«Это не только страна, с которой мы граничим, это страна, прежде всего, с которой нас связывают особые отношения: и исторические, и этнические, и языковые, и экономические», заявил Путин.

В свою очередь Бабич отметил, что белорусский народ является братским для россиян и напомнил о союзном государстве.

Как сообщал УНИАН, 10 августа президент Беларуси Александр Лукашенко упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза.

«Я хочу сохранить «Гомсельмаш». У нас сейчас тяжелый период – россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию», - заявил белорусский лидер.

Справка УНИАН. 28 июля 2016 года президент РФ своим указом освободил Михаила Зурабова от должности посла России в Украине. Временным поверенным в делах РФ в Украине был назначен Сергей Торопов.

29 июля 2016 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия запросила агреман на назначение полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом в Украине.

3 августа 2016 года замминистра по вопросам европейской интеграции Украины Елена Зеркаль заявила, что вопрос утверждения нового посла РФ в Украине снят с повестки дня.

4 августа 2016 года Песков заявил, что в Кремле сожалеют, что Украина решила снизить уровень дипломатического представительства РФ в Киеве.