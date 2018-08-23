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В РФ госпитализировали известную актрису

20:51, 23 августа 2018
Мир
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Нину Русланову госпитализировали в Москве / фото из открытых источников

По данным телеканала, Русланова попала в больницу из-за проблем с сердцем.

Как отмечается, актриса испытывала сильные боли почти сутки.

Народная артистка России Нина Русланова за свою карьеру сыграла в 146 фильмах. В частности, актриса сыграла в картинах «Кин-дза-дза!», «Собачье сердце» и «Зимняя вишня».

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Теги: #актриса