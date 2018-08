Культовая группа Interpol выпустила клип, в котором Кристен Стюарт ведет себя очень плохо (видео)

Звезда саги "Сумерки" бесчинствует в видео: пристает к мужчинам, запихивает спагетти в рот одного из них и устраивает полный хаос.

Американская рок-группа Interpol выпустила клип на песню If You Really Love Nothing ("Если ты действительно ничего не любишь"). Главную роль в нем исполнила Кристен Стюарт - звезда саги "Сумерки" и фильмов Дэвида Финчера, Вуди Аллена и Оливье Ассаяса.

Клип вышел на YouTube-канале Interpol. По сюжету действие происходит в ночном клубе, где выступает Interpol. Параллельно Стюарт пристает к мужчинам, запихивает спагетти в рот одного из них, врывается на кухню, пачкает костюм незнакомца в туалете, устраивает полный хаос и бросает своего спутника ради собачки.

Песня If You Really Love Nothing войдет в шестой альбом группы, релиз которого запланирован на 24 августа. Пластинка получила название Marauder.

