"Скромная" Ким Кардашьян подчеркнула пышную грудь в новом глянце (фото)
15:37, 23 августа 2018Мир
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Одним из самых ярких кадров фотосессии стало фото, на котором Ким запечатлена в платье с корсетом, который подчеркивает ее пышную грудь.
Кардашьян снялась в новой фотосессии / Instagram
Автором идеи, как всегда, выступила Карин Ройтфельд, с которой Ким Кардашьян неоднократно сотрудничала.
Одним из самых ярких кадров фотосессии стало фото, на котором Ким запечатлена в платье с корсетом, который подчеркивает ее пышную грудь.
На остальных снимках Кардашьян запечатлена в более скромных нарядах.
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