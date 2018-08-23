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"Скромная" Ким Кардашьян подчеркнула пышную грудь в новом глянце (фото)

15:37, 23 августа 2018
Мир
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Кардашьян снялась в новой фотосессии / Instagram

Одним из самых ярких кадров фотосессии стало фото, на котором Ким запечатлена в платье с корсетом, который подчеркивает ее пышную грудь.

На остальных снимках Кардашьян запечатлена в более скромных нарядах. 

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Теги: #Ким Кардашьян