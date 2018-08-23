Сериал "Теория большого взрыва" закроют после 12-го сезона

Слухи о том, что 12-й сезон может стать для сериала последним, ходили на протяжении нескольких месяцев.

Предстоящий 12-й сезон сериала "Теория большого взрыва" станет последним.

Об этом говорится в совместном заявлении телеканала CBS, компании Warner Bros. и Chuck Lorre Productions, передает Variety.

"Мы всегда будем благодарны нашим фанатам за их поддержку на протяжении этих 12 лет. Вместе с актерами, авторами сценария и съемочной командой невероятно ценим успех шоу и намерены завершить последний сезон эпическим финалом", - говорится в сообщении.

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Решение о закрытии серила было принято, спустя три недели как глава CBS Entertainment кинопродюсер Келли Калл сказал, что телеканала и Warner Bros обсуждает продолжение " Теории большого взрыва".

Комментируя окончание сериала, он заявил, что шоу стало ключевой комедией поколения.

"Все мы, гордимся нашим сериалом, который комбинирует творческую гениальность, коммерческий успех, культурное влияние и персонажей, которые стали популярными, что их уже легко узнают по имени", - сказал он.

12-й сезон начнется 24 сентября 2018 года и закончится в 2019 году. Одновременно с последним сезоном "Теории Большого взрыва" начнется второй сезон сериала "Детство Шелдона" о юном Шелдоне Купере. Будут ли его продлевать и после завершения основного сериала, не сообщается, добавляет BBC.

"Теория большого взрыва" впервые вышла на экраны в 2007 году; ее сюжет построен вокруг жизни четверых молодых друзей-ученых. Сериал был несколько десятков раз номинирован на "Эмми" в различных категориях и получил эту награду десять раз.

Слухи о том, что 12-й сезон может стать для сериала последним, ходили на протяжении нескольких месяцев. Одной из основных причин возможной отмены шоу назывались значительно возросшие гонорары актеров.