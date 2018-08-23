Сериал "Теория большого взрыва" закроют после 12-го сезона
Предстоящий 12-й сезон сериала "Теория большого взрыва" станет последним.
Об этом говорится в совместном заявлении телеканала CBS, компании Warner Bros. и Chuck Lorre Productions, передает Variety.
"Мы всегда будем благодарны нашим фанатам за их поддержку на протяжении этих 12 лет. Вместе с актерами, авторами сценария и съемочной командой невероятно ценим успех шоу и намерены завершить последний сезон эпическим финалом", - говорится в сообщении.
Читайте такжеШокирующий финал: актер из "Игры престолов" рассказал о 8 сезоне популярной саги
Решение о закрытии серила было принято, спустя три недели как глава CBS Entertainment кинопродюсер Келли Калл сказал, что телеканала и Warner Bros обсуждает продолжение " Теории большого взрыва".
Комментируя окончание сериала, он заявил, что шоу стало ключевой комедией поколения.
"Все мы, гордимся нашим сериалом, который комбинирует творческую гениальность, коммерческий успех, культурное влияние и персонажей, которые стали популярными, что их уже легко узнают по имени", - сказал он.
12-й сезон начнется 24 сентября 2018 года и закончится в 2019 году. Одновременно с последним сезоном "Теории Большого взрыва" начнется второй сезон сериала "Детство Шелдона" о юном Шелдоне Купере. Будут ли его продлевать и после завершения основного сериала, не сообщается, добавляет BBC.
"Теория большого взрыва" впервые вышла на экраны в 2007 году; ее сюжет построен вокруг жизни четверых молодых друзей-ученых. Сериал был несколько десятков раз номинирован на "Эмми" в различных категориях и получил эту награду десять раз.
Слухи о том, что 12-й сезон может стать для сериала последним, ходили на протяжении нескольких месяцев. Одной из основных причин возможной отмены шоу назывались значительно возросшие гонорары актеров.