Не скрывали ничего: звезды поразили голыми нарядами на премии MTV (фото)
17:58, 21 августа 2018Мир
864 1
Юбилейная 35-я церемония стала рекордной по числу голых нарядов
20 августа в США прошла церемония вручения одной из самых престижных музыкальных премий планеты - MTV Video Music Awards 2018.
Статуэтки за лучшие композиции и музыкальные клипы получили Дженнифер Лопес, Ариана Гранде, Карди Би, Рита Ора и другие.
Юбилейная 35-я церемония стала рекордной по числу голых нарядов. Звезды демонстрировали на красной дорожке практически обнаженные бюсты, мерились «пятыми точками»
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter