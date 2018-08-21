"Не было бабла вообще": звезда "Орла и решки" рассказала о бедном прошлом

Ивлеева также рассказала, что свой первый миллион она заработала, ещё не будучи блогером.

Одна из самых богатых блогеров российского Instagram и ведущая трэвел-шоу "Орел и решка" Анастасия Ивлеева рассказала о том, как она жила до того, как стала популярной.

Звезда рассказала, что раньше она работала мастером маникюра и ей не хватало денег даже на покупку шоколадного батончика. Своей историей она поделилась в интервью "ВДудь".

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"Реально не было бабла вообще. Мы с сестрой, она работала тоже в салоне, встречаемся на обеденном перерыве, я говорю "Маш, у тебя есть деньги?". А там до зарплаты нифига нет... Я только начинала и получала проценты. Вот клиент пришел заплатил 500 рублей, и ты получаешь, образно, полташку (50 рублей - УНИАН). Типа такого, я уже не помню, это были копейки... И мы встречаемся, она такая: "Ну вот у меня 15 рублей"; я говорю: "Ну у меня там 14". И вот так вот мы собираем, говорим: "Что купим? - Ну давай "сникерс". И пошли на обед себе "сникерс" купили, поели", - рассказала Ивлеева.

Сейчас только в Instagram блогер зарабатывает от 900 тысяч до 1,2 миллионов рублей за один рекламный пост. На нее подписаны более 8,7 миллиона человек.

Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) 2 Июл 2018 в 8:51 PDT

При этом звезда рассказала, что первый миллион в своей жизни она заработала не сама. Когда-то девушка работала хостес в одном из дорогих клубов Санкт-Петербурга. Там девушка пользовалась популярностью среди богатых мужчин старшего возраста. Однако отношений, по ее словам, она с ними не заводила.

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Однажды в клубе она подошла к мужчине, который к ней "тепло относился", и они договорились встретиться, чтобы обсудить её «бизнес-проект», который заключался в том, чтоб открыть мастерскую по ремонту обуви.

Бизнесмена поразило, что она работает в клубе хостес, и чего-то хочет от жизни. На следующий день после их разговора девушке позвонили в дверь и дали свёрток, однако там было не 300 тысяч рублей, как они договаривались, а миллион.

Как сообщал УНИАН, колеега Ивлеевой по передаче "Орел и решка" Антон Птушкин заявил, что покидает шоу и рассказал, что стало причиной такого решения.