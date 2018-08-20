Мэрилин Мэнсон потерял сознание прямо на сцене (видео)

Мэрилин Мэнсон потерял сознание прямо во время выступления в Хьюстоне. Певцу стало плохо во время исполнения хита Sweet Dreams - кавер-версии композиции группы Eurythmics. Музыкант буквально рухнул на сцену, когда почти допел песню.

После этого Мэнсон попытался подняться и продолжить выступление, однако потом был вынужден уйти со сцены, хотя успел выполнить только пять песен, сообщает ТСН.

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Как сообщается, в Хьюстоне Мэрилин Мэнсон выступал в рамках совместного тура с Робом Зомби. Поднявшись на сцену, Роб заявил, что его "дорогой друг мистер Мэнсон плохо себя чувствует". По некоторым данным, у Мэрилина Мэнсона случился тепловой удар из-за сильной жары.

Напомним, в прошлом году Мэнсон отменил девять концертов после падения на него сценической декорации.