Шокирующий финал: актер из "Игры престолов" рассказал о 8 сезоне популярной саги

Восьмой сезон сериала "Игра престолов" выйдет в первой половине 2019 года.

Датский актер Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера в «Игре престолов», высказался о финале сериала.

В интервью изданию TheWrap актер отметил, что концовка его шокировала. "Когда я прочитал сценарий, поверить не мог, что создатели придумали такой финал. Снимаясь в сериале на протяжении долгого времени, я пытался угадать, чем же все закончится. Некоторые моменты меня сильно удивили и даже шокировали.

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Не было таких ситуаций, как, например, в детективных фильмах, где зрителям в последнюю минуту показывают убийцу, и сюжет из-за этого выглядит бессмысленным. В данном случаи все части вписываются в единую огромную головоломку". Восьмой сезон сериала "Игра престолов" выйдет в первой половине 2019 года.

Ранее автор книжной серии "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин дал интервью телеканалу PBS, в котором объяснил, почему он так часто убивает персонажей на страницах своего романа.