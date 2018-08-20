Впервые за 60 лет: в КНДР прошли встречи разделенных семей с севера и юга Кореи (фоторепортаж)

Около 330 южнокорейцев встретились со своими 185 родственниками из Северной Кореи, которых не видели десятки лет.

Около 90 семей из Северной и Южной Кореи 20 августа впервые за 60 лет встретились после событий Корейской войны 1950-1953 гг., которая разделила рубежом десятки тысяч корейских семей.

Официальная церемония состоялась на горе Кумканг в КНДР, неподалеку от демилитаризованной зоны между двумя Кореями, передает Reuters.

Встреча, которая длилась около 11 часов и на которой в основном присутствовали люди пожилого возраста, стала первой за три года после соответствующих договоренностей лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на совместном саммите в апреле.

Около 330 южнокорейцев встретились со своими 185 родственниками из Северной Кореи, которых не видели десятки лет.

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Встреча продлится три дня, в четверг на гору прибудут еще 88 семей для встречи со своими пропавшими родственниками.

Разделение корейских семей стало следствием войны 1950-1953 годов на полуострове, в результате которой было две страны – КНДР и Южная Корея были разделены границей, который считается одной из самых опасных зон в мире из-за большой концентрации военных, техники и мин. Более 57 тысяч южнокорейцев записались в программу воссоединения семей. Сеул неоднократно обращается с подобной просьбой к руководству КНДР, однако между странами царят враждебные отношения из-за угроз со стороны ракетной и ядерной программы Северной Кореи.