На свадьбу главы австрийского МИД Путин прибыл с букетом, казачьим хором и станцевал с невестой (фото)

Однако российский президент опоздал на свадьбу главы МИД Австрии аж на 10 минут, из-за чего церемонию начали позже запланированного.

Российский президент Владимир Путин прибыл на свадьбу главы внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль с незначительным опозданием.

Об этом передает Европейская правда со ссылкой на Oe24.

Церемония бракосочетания должна была начаться в 14:00 по местному времени, однако Путин прибыл в 14:08. Отмечается, что для президентского кортежа даже перекрыли шоссе, чтобы он успел прибыть на торжества максимально быстро из аэропорта в Граце.

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Вблизи празднований стянули массивную охрану, спецназ и снайперов. Чтобы Путин попал на свадьбу задействовали 500 полицейских, а стоимость его визита для полиции составляет 250 тысяч евро.

Канцлер Австрии Себастьян Курц прибыл раньше российского лидера.

Путин подарил Кнайсль букет цветов. Вместе с российским президентом на церемонию приехал и Кубанский казачий хор.

Представитель австрийского МИД назвал приезд президента России рабочим визитом и отметил, что это будет "личный визит на частный праздник, с которого не следует делать вывод об изменении внешнеполитической позиции Австрии".