Актер из фильма "Начало" Нолана раскрыл тайну финала

Оказывается, чтобы понять концовку, нужно обратить внимание не на волчок, а на персонажа Кейна.

Актер Майкл Кейн, снявшийся в фильме «Начало», рассказал, что на самом деле произошло в финале картины. Оказывается, чтобы понять концовку, нужно обратить внимание не на волчок, а на персонажа Кейна.

Как передает Meduza, в финале главный герой Доминик Кобб в исполнении Леонардо ди Каприо запускает волчок, с помощью которого реальность можно отличить от сна. На последних секундах камера наводится на волчок, но зрителям не показывают, упал он или нет, что якобы определяет реальность.

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Зрители сочли такую концовку открытой. Майкл Кейн, сыгравший в «Начале» Майлса, тестя Кобба, через восемь лет после выхода фильма рассказал, что сначала сценарий его тоже озадачил.

«Я сказал [режиссеру и сценаристу „Начала“ Кристоферу Нолану]: „Я не понимаю, где тут сон, а где реальность“, — вспомнил Кейн. — А он ответил: „Ну, когда ты появляешься в сцене, это реальность“. Вот и все — если я там, это реальность; если нет — сон».

Майлс появляется в финальной сцене — он подзывает детей Кобба. Так что герой ди Каприо в реальности вернулся к своей семье, хоть зрители и не увидели падающий волчок.

Как сообщал УНИАН, ранее режиссер "Титаника" Джеймс Кэмерон рассказал, зачем убил героя Ди Каприо.