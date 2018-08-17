Журналистам удалось выяснить, что 42-летнй художник Дэйв Дэйв (именно под таким именем он писал свои картины) был обнаружен без сознания в чужой квартире.

Правоохранители Лас-Вегаса заявили о таинственной гибели сына легендарного певца Майкла Джексна Дэвид Ротенберга.

Об этом сообщает latimes. "В офисе полицейских сообщили, что Дэйв скончался утром, 15 июля, в больнице медицинского центра Санрайз. Причину смерти не разглашают", - говорится в сообщении.

Однако позже журналистам удалось выяснить, что 42-летнй художник Дэйв Дэйв (именно под таким именем он писал свои картины) был обнаружен без сознания в чужой квартире.

Внешний вид художника связан с тем, что в детстве его пытался убить его родной отец. Он дал сыну снотворное, после чего облил кровать керосином и поджог.

После этого он скрылся с места происшествия, отмечает Styler.

Напомним, отец Майкла Джексона сделал "химическое кастрирование" своему сыну, чтобы тот сохранил высокий голос. Об этом рассказал доктор поп-короля Конрад Мюррей. Говоря о смерти Джо Джексона, Мюррей выразил надежду, что тот найдет "искупление в аду", назвал его "худшим отцом для своих детей в истории".