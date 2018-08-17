В Британии зарезали звезду "Минуты славы"

Симонн Керр была медсестрой и пела в составе хора B Positive, куда входят люди с серповидноклеточной анемией или их родные.

Звезду британской «Минуты славы» («Британия ищет таланты») Симонн Керр зарезали в собственном доме в Лондоне,

Как сообщает Mirror, женщина, выступавшая в финале последнего сезона британского шоу в этом году, была найдена с ножевым ранением у себя дома.

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В ее убийстве обвинен задержанный сразу же после инцидента 40-летний Десмонд Сильва. 18 августа Сильва предстанет перед судом. Кем он приходится 31-летней женщине и почему находился у нее дома, неизвестно.

Симонн Керр была медсестрой и пела в составе хора B Positive, куда входят люди с серповидноклеточной анемией или их родные. В 2015 году эта болезнь унесла жизнь ее сына.