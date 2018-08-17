Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли

Анджелина Джоли обязана позволить отцу чаще встречаться с детьми.

Некогда самая респектабельная голливудская пара – Брэд Питт и Анджелина Джоли — нынче в большей степени привлекает к себе внимание из-за затянувшегося бракоразводного процесса, алиментов и «деления» детей.

Один из этапов, можно сказать, выиграл экс-муж.

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Питта не устраивало то, что Джоли не позволяет ему проводить достаточно времени с детьми. В этом судебном процессе он своего достиг. Анджелина обязана позволять отцу чаще встречаться с детьми.

Издание Blast сообщает, что Питт сможет быть с ними минимум 4 часа в будни и 12 часов в выходные и дни без учебы. Свидания могут проходить через день.

Кроме того, экс-супруги судятся из-за размера алиментов.