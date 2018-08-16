Умерла легендарная американская певица Арета Франклин

Синглы королевы соула Ареты Франклин продавалась тиражом свыше миллиона экземпляров.

В Детройте после продолжительной болезни скончалась американская певица Арета Франклин. Она обладала одним из самых характерных и самых влиятельных голосов в истории популярной музыки.

Как передает Би-би-си, в течении более чем полувека музыкальной карьеры 20 ее альбомов входили в первую десятку американских хит-парадов, дюжина синглов продавалась тиражом свыше миллиона экземпляров, а сама певица была удостоена 18 наград "Грэмми".

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Арета Луиза Франклин родилась в городе Мемфис, штат Теннесси, 25 марта 1942 года. Ее отец был баптистским проповедником, мать - певицей госпел. Как и многие афроамериканские вокалисты своего поколения, Франклин начинала песть госпел - религиозные песнопения в баптистских церквях. Со временем, однако, она стала подлинным универсалом музыки. Ее песни охватывают влияния джаза, соул, ритм-энд-блюза и рок-н-ролла.

"Пение - природный дар. Это означает, что я должна по максимуму использовать дар, данный мне Богом. И я счастлива этому", - говорила она.

В 1987 году Франклин стала первой женщиной, удостоенной включения в "Зал славы рок-н-ролла". В 1980 году она снялась в фильме "Братья Блюз" в роли хозяйки ресторана.

Как сообщал УНИАН, в январе умерла вокалистка The Cranberries.