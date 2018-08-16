Мадонне - 60 лет: как "королева поп-музыки" отмечает свой юбилей (фото, видео)
15:18, 16 августа 2018Мир
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Свой юбилей певица Мадонна решила отметить в Марокко. Звезда поделилась в Instagram фото и видео.
REUTERS
Мадонне сегодня, 16 августа 2018 года, исполняется 60 лет. За время творческого пути с 1979 года певица успела попасть в Книгу рекордов Гиннеса, как самая коммерчески успешная исполнительница.
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Кроме песен Мадонна выступала продюсером, актрисой, режиссером и детской писательницей.
В свой день рождения певица поделилась с поклонниками несколькими снимками, на которых она в образе "королевы поп-музыки".
Свой юбилей певица решила отметить в Марокко. Звезда поделилась в Instagram фото и видео.
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