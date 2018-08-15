"Назад в будущее" 33 года спустя: звезды культового фильма снялись вместе

Совместным фото звезды фильма поделились в соцсетях.

Американские актеры Майкл Джей Фокс, Лиа Томпсон, Кристофер Ллойд и Томас Фрэнсис Уилсон собрались вместе и сделали общий снимок на радость всем фанатам трилогии "Назад в будущее".

Совместным фото звезды фильма поделились в соцсетях.

Как сообщал УНИАН, 21 октября 2015 года картине исполнилось 30 лет. Этот день отмечается во всем мире как День трилогии "Назад в будущее". По этому поводу появилось видеопослание изобретателя машины времени дока Брауна к поклонникам трилогии "Назад в будущее". Стоит отметить, что именно 21 октября 2015 года - день, в который герой фильма Марти Макфлай переместился на машине времени.