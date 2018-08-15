Найден кадр с обнаженной Мэрилин Монро, который при монтаже вырезали из фильма
Опубликован кадр из фильма Фрэнка Тейлора "Неприкаянные" (1961), на котором появляется полностью обнаженная Мэрилин Монро. Это было ее первая настолько откровенная сцена в кино.
Как передает 112.ua, в этом эпизоде фильма также появляется персонаж Кларка Гейбла ("Унесенные ветром") который целует героиню Монро и выходит из комнаты. После этого она сбрасывает одеяло, которым прикрывалась, и начинает одеваться.
Фрагмент длится 45 секунд. Он был вырезан из окончательной версии монтажа, так как, по мнению режиссера, "ничего не привносил в сюжетную линию". Полная версия эпизода пока не опубликована.
Спустя 57 лет после выхода картины эти кадры отыскал сценарист Чарльз Касильо, который работает над биографической книгой "Мэрилин Монро: Частная жизнь публичной иконы".
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Ранее единственной сценой из кино, в которой появилась полностью обнаженная Монро, считался эпизод из мелодрамы "Что-то должно случиться". Она снималась в 1962 году. Однако фильм не был завершен из-за смерти актрисы. Она скончалась в возрасте 36 лет из-за передозировки снотворным.
"Неприкаянные" стал последним завершенным фильмом в творчестве как Монро, так и Кларка Гейбла. Актер умер через 10 дней после окончания съемок этой картины из-за сердечного приступа. Ему было 59 лет.
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