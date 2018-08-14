Оголила грудь прямо в ресторане: скандальная модель взорвала сеть пикантным снимком (фото)

Отметим, что Эмили Ратажковски сделала карьеру благодаря съемкам топлес.

Известная модель Эмили Ратажковски (Ратаковски), которая недавно показала свои прелести крупным планом, поделилась с поклонниками новым пикантным фото.

В Instagram девушки появился снимок, на котором она запечатлена в ресторане.

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Примечательно, что для похода в заведение Эмили выбрала весьма откровенный наряд. Ее декольте было настолько экстремальным, что ее грудь выскочила из глубокого выреза.

Поклонникам модели фото понравилось, всего за несколько часов снимок собрал почти 900 тысяч лайков.

Отметим, что Эмили Ратажковски сделала карьеру благодаря съемкам топлес.