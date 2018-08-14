Легендарная американская певица находится в критическом состоянии

В феврале 2017 года Арета Франклин объявила о прекращении гастролей, но продолжала давать концерты.

Легендарная американская певица Арета Франклин находится в критическом состоянии, в своем доме, где ей оказывается помощь хосписного типа.

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Об этом рассказал CNN источник, близкий к 76-летней исполнительнице. О том, что «королева соула» тяжело больна впервые сообщило издание Showbiz 411. Его сотрудник рассказал CNN: «У нее отличная семья, она окружена любовью, и весь мир посылает ей молитвы. Все дальнейшие объявления будут сделаны ее семьей. Мы просто хотим адресовать ей свою любовь и молитвы».

О том, что состояние здоровья певицы очень плохое, сообщалось на протяжении последних лет. На последних сделанных снимках Франклин выглядела болезненно, но всегда сохраняла свою борьбу с онкологическим заболеванием в секрете.

В феврале 2017 года Франклин объявила о прекращении гастролей, но продолжала давать концерты. В начале этого года она отменила пару выступлений, в том числе в джазовом фестивале в Новом Орлеане, по требованию доктора.

«Королева соула» Арета Франклин стала первой женщиной, чье имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла. В ноябре 2008 года журнал Rolling Stone назвал Франклин величайшей певицей в истории.