47-летняя телеведущая Кудрявцева во второй раз стала мамой
09:33, 14 августа 2018Мир
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Кудрявцева ни разу так и не подтвердила своей второй беременности.
Макаров - третий муж Кудрявцевой \ Instagram Игорь Макаров
Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая ни разу так и не подтвердила своей второй беременности, решила первой объявить о рождении ребенка.
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У 47-летней телезвезды и ее мужа, 30-летнего хоккеиста Игоря Макарова родилась девочка, передает tabloid.pravda.com.ua.
"Доченька", - написала Лера в Instagram, выложив фото ножки младенца.
Напомним, только за несколько дней до рождения девочки, имя которой пока не сообщают, на свет появился внук Кудрявцевой от ее 28-летнего сына Жана. Правда, телеведущая это не подтверждает.
Макаров - третий муж Кудрявцевой. Они поженились в 2013 году.
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