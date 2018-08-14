47-летняя телеведущая Кудрявцева во второй раз стала мамой

Кудрявцева ни разу так и не подтвердила своей второй беременности.

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая ни разу так и не подтвердила своей второй беременности, решила первой объявить о рождении ребенка.

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У 47-летней телезвезды и ее мужа, 30-летнего хоккеиста Игоря Макарова родилась девочка, передает tabloid.pravda.com.ua.

"Доченька", - написала Лера в Instagram, выложив фото ножки младенца.

Напомним, только за несколько дней до рождения девочки, имя которой пока не сообщают, на свет появился внук Кудрявцевой от ее 28-летнего сына Жана. Правда, телеведущая это не подтверждает.

Макаров - третий муж Кудрявцевой. Они поженились в 2013 году.