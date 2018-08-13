Washington Post: Давление на Россию за войну против Украины оказалось не достаточным

Авторитарные режимы, такие как в Кремле, редко когда по-настоящему реагируют на санкции.

Когда дипломатия терпит неудачу, война обычно становилась следующей опцией, продолжением политики другими методами. Сегодня, когда уговоры не работают, крупные государства часто обращаются к экономической борьбе в качестве первой инстанции.

Санкции занимают беспорядочное пространство между осуждением и военным ударом, пишет издание Washington Post, добавляя, что их трудно организовать и предусмотреть их влияние. Обычно экономическое давление эффективнее, если группа стран объединяются против страны-нарушительницы. Это, конечно же, требует согласования, кто заслуживает наказания.

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Первый задокументированный случай применения экономических наказаний по политическим мотивам касается еще античной Греции. Город-государство Мегара в 432 году до нашей эры запретил торговать с Афинами. Министерство финансов США впервые использовало инструмент санкций в 1812 году во время войны против Великобритании. Президент Вудро Уилсон был первым из современных американских лидеров, который рассматривал экономическое давление в качестве альтернативы битве. В 21-м веке сильно участились случаи использования этого инструмента.

У ООН по состоянию на середину 2018 года есть 14 программ санкций. И это на одну меньше, чем в 2015-м, когда количество подобных способов надавить на нарушителей было рекордным. ЕС тоже регулярно накладывает санкции на других. Но ни одна современная страна не использовала их так широко, как США, которые ограничивали импорт, экспорт, поток инвестиций и другие финансовые транзакции более 110 раз лишь в 20 веке, пытаясь изменить политику, остановить программы строительства оружия или чтобы свергнуть правительства.

Минфин США стал видным игроком в сфере национальной безопасности после терактов 11 сентября 2001 года. Самопровозглашенные «повстанцы в серых костюмах» ввели 28 программ санкций, нацеленных против правительств, отдельных лиц, террористических групп или криминальных организаций в более чем 20 странах.

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Санкции против России, которые были введены в качестве наказания за аннексию Крыма и разжигание войны на востоке Украины, продемонстрировали, насколько не просто добиться успешного их применения. США и ЕС обложили Москву санкциями, надеясь заставить ее соблюдать перемирие, о котором было договорено еще в феврале 2015 года. Но давление оказалось недостаточным, чтобы заставить Россию приказать своим марионеткам полностью выполнить договоренности.

Демократические или квазидемократические страны, которым не безразлично, что о них думает мир и которые полагаются на глобальную торговлю и финансы, часто реагируют на санкции, в то время как изолированные авторитарные режимы наоборот. Самыми эффективными санкциями издание называет те, которые приводят к разрушениям.

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Глобальный бойкот ЮАР за апартеид в 1980-х годах привел к тому, что темнокожее большинство в стране пришло к власти. Глобальные меры против Ирана сжали его экономику и заставили иранских лидеров вернуться к переговорам, которые закончились договоренностями об ограничении ядерной программы страны.

Однако, могут быть и непредсказуемыми последствия. Примером таких издание называет атаку Японии на Перл Харбор во время Второй мировой войны, которая произошла после американского эмбарго на продажу нефти империи. В другом случае, санкции против режима Саддама Хусейна в Ираке критиковали как беззубые, бестолковые и коррумпированные. В ретроспективе можно сказать, что они все же отрезали режим от финансирования для создания оружия массового уничтожения.