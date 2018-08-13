Судебная тяжба с Брэдом Питтом "довела" Анджелину Джоли до психиатрической больницы - СМИ

Члены съемочной группы фильма “Малефисента" шокированы тем, насколько худой она стала.

Судебная тяжба с Брэдом Питтом негативно повлияла на здоровье Анджелины Джоли - из-за стресса 43-летняя актриса с ростом 170 см похудела до 45 кг.

Об этом сообщают "Факты" со ссылкой на иностранные СМИ.

“Ее семья, ее команда — все взволнованы. Члены съемочной группы фильма “Малефисента" шокированы тем, насколько худой она стала. Костюмы на съемках скрывают ее худобу, однако, когда она в своей повседневной одежде, ее вид действительно волнует”, - сообщает источник СМИ в окружении актрисы.

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По данным некоторых западных СМИ, Джоли даже пришлось лечь в психиатрическую клинику, которая специализируется на расстройствах пищевого поведения — анорексии и булимии. В клинике звезда провела две недели. От анорексии Джоли лечилась еще в подростковом возрасте. Ее вес также резко снизился в 2016 году после скандального развода с Брэдом Питтом.

Между прочим, Джоли и Питт ведут борьбу за опеку над детьми, продолжают обмениваться упреками. Так, ранее Джоли пожаловалась, что Питт не выплачивает ей алименты на шестерых детей. Адвокаты актера заявили, что Анджелине за последние полтора года было предоставлено 9 миллионов долларов. Из них 8 миллионов — на покупку нового дома. Джоли, использовав эти деньги, приобрела дом за 24,5 млн в Лос-Анджелесе. Питт в ответ заявил, что актрисе выписали чек на сумму в 20 миллионов долларов за съемку в продолжении ленты “Малефисента”.