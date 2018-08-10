"Постоянно тянет в койку": Иосиф Кобзон рассказал о своем самочувствии

Певец отметил, что ему сложно, когда он видит других больных в онкоцентре, где проходит лечение.

Российский певец Иосиф Кобзон, который уже больше 13 лет борется с онкозаболеванием, рассказал о своем самочувствии и о том, как проходит его лечение.

В интервью изданию "Собеседник" певец рассказал, что ему очень тяжело бороться с болезнью.

"Самое главное для больного человека, даже если он знает о безысходности, – не терять присутствия духа, помогать самому себе. Конечно, безумно тяжело, постоянно тянет в койку, вроде полежишь – и на время становится легче. Но это обманчивое ощущение, нужно как можно дольше держаться на ногах, делать какие-то дела. Мне было очень сложно внутри, но я верил, что все не так безнадежно и мы с моей любимой женой найдем какой-то выход", - рассказал Кобзон.

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Певец также отметил, что ему сложно, когда он видит других больных в онкоцентре, где проходит лечение.

"Конечно, я регулярно обследуюсь и лечусь в онкоцентре им. Блохина на Каширке в Москве. И я страдаю от того, что встречаю там множество людей, в том числе и совсем маленьких, грудничков", - отметил певец.

Ранее Кобзон рассказал, что врачи говорили, что ему осталось жить две недели.

Недавно певец был госпитализирован в больницу для очередного планового лечения. Сообщалось, что его состояние оценивают как стабильно тяжелое. Некоторые росСМИ писали, что Кобзон впал в кому.

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Певец уже 13 лет борется с раком. Первую операцию ему сделали в 2004 году.

Как сообщал УНИАН, Украина лишила Иосифа Кобзона всех государственных наград и заблокировала его активы. Также его лишили звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области.

Кобзон неоднократно посещал с концертами подконтрольные боевикам территории Донбаса, открыто заявляя о своей поддержке незаконных вооруженных формирований.

Главари боевиков наградили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Министерство культуры Украины внесло артиста в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

Кобзону запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.