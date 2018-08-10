В Испании дерзко ограбили одного из исполнителей хита Despacito
Одного из исполнителей хита Despacito, набравшего более 5,3 миллиардов просмотров на YouTube, Рамона Луиса Айялаа Родригес, известного как Daddy Yankee, обокрали на сумму более €2 миллиона в отеле Cortes Valencianas в Валенсии.
Как передает РБК, деньги и украшения были украдены из сейфа в его номере, в том числе бриллианты, золотая цепочка, а также $2,5 тыс. наличными. Инцидент расследует полиция Испании.
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По данным СМИ, воры не оставили следов, и вероятнее всего, наблюдали за певцом, чтобы узнать в каком из двух комнат номера он остановится, потому что в других было его знакомые. Также предполагается, что злоумышленники проникли в номер отеля с помощью карточек доступа. Кроме того, была выдвинута версия, что вор представился художником, и сотрудник отеля сам открыл ему доступ в номер, а потом злоумышленник украл драгоценности и наличность, скрывшись. В полиции предполагают, что он не оставил следов, потому что в момент кражи носил перчатки.
Испанские сотрудники правоохранительных органов начали расследование произошедшего. Они опросили сотрудников отеля, а также просмотрели записи с камер наблюдения.
Как сообщал УНИАН, ранее дрогобычская версия суперхита Despacito "Десь по світу" набрала 15 миллионов просмотров.