В Испании дерзко ограбили одного из исполнителей хита Despacito

Из сейфа Daddy Yankee украли бриллианты, золотую цепочку, а также $2,5 тысяч наличными.

Одного из исполнителей хита Despacito, набравшего более 5,3 миллиардов просмотров на YouTube, Рамона Луиса Айялаа Родригес, известного как Daddy Yankee, обокрали на сумму более €2 миллиона в отеле Cortes Valencianas в Валенсии.

Как передает РБК, деньги и украшения были украдены из сейфа в его номере, в том числе бриллианты, золотая цепочка, а также $2,5 тыс. наличными. Инцидент расследует полиция Испании.

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По данным СМИ, воры не оставили следов, и вероятнее всего, наблюдали за певцом, чтобы узнать в каком из двух комнат номера он остановится, потому что в других было его знакомые. Также предполагается, что злоумышленники проникли в номер отеля с помощью карточек доступа. Кроме того, была выдвинута версия, что вор представился художником, и сотрудник отеля сам открыл ему доступ в номер, а потом злоумышленник украл драгоценности и наличность, скрывшись. В полиции предполагают, что он не оставил следов, потому что в момент кражи носил перчатки.

Испанские сотрудники правоохранительных органов начали расследование произошедшего. Они опросили сотрудников отеля, а также просмотрели записи с камер наблюдения.

Как сообщал УНИАН, ранее дрогобычская версия суперхита Despacito "Десь по світу" набрала 15 миллионов просмотров.