В Лос-Анджелесе начали проверку обвинений в адрес Стивена Сигала о домогательствах.

В американском городе Лос-Анджелес прокуратура проводит проверку новых обвинений в сексуальных домогательствах в адрес актера Стивена Сигала.

Об этом сообщает Deadline. По данным портала, за последние месяцы Сигала обвинили в домогательствах более десяти женщин.

Как отмечается, в полицейском досье также фигурируют актер Энтони Андерсон и голливудский продюсер Харви Вайнштейн.

4 августа стало известно, что актера назначили на должность в МИД РФ.

Сигал будет заниматься для МИД РФ пропагандой «наследия Русской Америки»