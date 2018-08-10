В США проверяют обвинения в адрес актера и новоиспеченного российского пропагандиста Стивена Сигала
09:21, 10 августа 2018Мир
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В Лос-Анджелесе начали проверку обвинений в адрес Стивена Сигала о домогательствах.
REUTERS
В американском городе Лос-Анджелес прокуратура проводит проверку новых обвинений в сексуальных домогательствах в адрес актера Стивена Сигала.
Об этом сообщает Deadline. По данным портала, за последние месяцы Сигала обвинили в домогательствах более десяти женщин.
Как отмечается, в полицейском досье также фигурируют актер Энтони Андерсон и голливудский продюсер Харви Вайнштейн.
4 августа стало известно, что актера назначили на должность в МИД РФ.
Сигал будет заниматься для МИД РФ пропагандой «наследия Русской Америки»
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