"Врачи сказали, что мне осталось две недели": Иосиф Кобзон рассказал о борьбе с раком

Сначала Кобзон решил, что будет лечиться в Москве, был против того, чтобы ехать за границу.

Незадолго до госпитализации российский и советский певец Иосиф Кобзон дал откровенное интервью, в котором рассказал о борьбе с ужасающей болезнью.

"Когда мне поставили диагноз, я почему-то без паники принял этот приговор, хотя, конечно, это страшный удар", – рассказал артист изданию "Собеседник".

По словам Кобзона, в тот момент у кабинета врача его ждала жена Нелли.

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"И вот выхожу и думаю: "Господи, как же мне ей сказать, что у меня такая неизлечимая болезнь..." Вышли из кабинета вместе с доктором, она внимательно смотрела, я попытался улыбнуться. Нелли спросила: "Ну что, папулик?", говорю: "Ну что тебе можно сказать, куколка, чтобы рассмешить? У меня рак", – вспоминает певец.

По его словам, он ожидал, что его супруга после таких новостей упадет в обморок. Но она сказала: "Ну что же, будем лечить!".

Тогда Кобзон решил, что будет лечиться в Москве, был против того, чтобы ехать за границу.

"Но врачи сказали, что мне осталось две недели, и на консилиуме определили, что нужно оперироваться у определенного хирурга, который практикует в Берлине. Я не стал спорить. Мы с Нелли два месяца провели в Германии. Когда я вышел из забытья, первая мысль была: "Смогу ли я еще когда-нибудь выйти на сцену, спеть? Если нет, то тогда и просыпаться бессмысленно", - добавил артист.

Ранее сообщалось о госпитализации Кобзона. Отмечалось, что певец находится в стабильно тяжелом состоянии. Также росСМИ сообщали, что Кобзон впал в кому, а его состояние резко ухудшилось.

На протяжении более 13 лет артист борется с онкологическим заболеванием. В 2004-м артисту сделали первую операцию, в 2009-м – вторую.

Как сообщал УНИАН, Украина лишила народного артиста России Иосифа Кобзона государственных наград, и заблокировала его активы. Об этом говорится в указе президента Украины №126/2018.

Ранее российского артиста и депутата Государственной думы от "Единой России" Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области.

Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, также заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Главари боевиков наградили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Министерство культуры Украины внесло артиста в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

Кобзону запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.