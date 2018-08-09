Умерла известная советская актриса
16:33, 09 августа 2018Мир
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Главная роль в картине "Вечный зов" прославила Дегтяреву.
Актриса прославилась благодаря роли в "Вечном зове" / фото kino-teatr.ru
Известная советская и российская актриса театра и кино Тамара Дегтярева ушла из жизни в возрасте 74 лет из-за тяжелой болезни.
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Соответствующее сообщение опубликовали в пресс-службе московского театра "Современник", где работала артистка.
"Сегодня скончалась Тамара Васильевна Дегтярева, наша коллега, товарищ, партнер. Ее не стало на 75-м году жизни. Болезни, с которыми она мужественно боролась последние годы, все же победили", − говорится в тексте.
Актриса прославилась ролью в легендарной многосерийной картине "Вечный зов".
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